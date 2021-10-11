2. ek tercih kılavuzu, 3. tercihler ile bir üniversite programına yerleşmek isteyen adaylara yol gösterecek. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda, üniversitelerin boş kontenjanları ve öğrencilerin nereleri tercih edebileceklerine ilişkin detaylar yer alacak. Üniversite kayıtlarının 7 Ekim tarihinde sona ermesinin ardından adaylar büyük bir merakla “2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?” “YKS ek tercih 2021 boş kontenjanlar listesi belli oldu mu?” araştırması yapmaya başladı…

2. EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS’de 140 puan alanların tercih yapabileceği 3. tercihler için 2. Ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ancak kılavuzun kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH 2021 BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

YKS ek tercih 2021 boş kontenjanlar listesi, 2. Ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla belli olacak.

KİMLER 2. EK TERCİH YAPABİLECEK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2. Ek yerleştirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede; genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar, TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek” ifadelerini kullandı.