2 Ekim altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

2 Ekim altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?) 2 Ekim altın fiyatları... Altın yatırımcıları altın fiyatlarını merak ediyor. 2 Ekim'de çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altınında ilk rakamlar belli oldu. İşte fiyatlar...