2 Ekim altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

2 Ekim altın fiyatları... Altın yatırımcıları altın fiyatlarını merak ediyor. 2 Ekim'de çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altınında ilk rakamlar belli oldu. İşte fiyatlar...

02 Ekim 2018, Salı 09:08
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2 Ekim altın fiyatları... İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 2 Ekim 2018 Salı güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram altın İstanbul Kapalıçarşı’da 227,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,30 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI

Bin 496 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 517 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan satılıyor

TAM ALTIN

Bin 462 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 482 liradan satılıyor

YARIM ALTIN

Yarım altın 731 liradan alınan Yarım Ziynet 741 liradan satılıyor

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