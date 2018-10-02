2 Ekim dolar fiyatları (Dolar ve euro ne kadar?)

Dolar / TL, eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle öğlene doğru 5.90 seviyesine dek indi ve dolar güne başladığı 6.06 TL'den seviyesinden gün içinde 5.9088 TL'ye geriledi.

GÜNÜN İLK RAKAMLARI...

Dolar ve euroda günün ilk rakamları da belli oldu. Dolar 6 liranın altındaki seyrini sürdürüyor. Dolar güne 5.94 liradan euro ise güne 6.89 liradan başladı.

ENFLASYON BEKLENECEK

Piyasaların yurtiçinde bu haftaki en önemli gündem maddesi yarın açıklanacak olan enflasyon verisi. Reuters anketine göre TÜFE'de Eylül ayı gıda fiyatlarında, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yıl sonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi. Ekim ayında piyasaların gözü asıl olarak ise ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan mahkemesinde olacak.