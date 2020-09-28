2 Ekim Koç dolunayı

Dolunay sırasında Koç burcunun yöneticisi Mars ve Terazi burcunun yöneticisi Venüs’ün de birbiriyle uyumlu açıda olması ortaya çıkacak enerjini ilişkiler üzerinde büyük bir etkisi olduğunu işaret ediyor. Üstelik Güney Ay düğümü de bu olumlu açıya katılarak Ateş burcunda büyük üçgen dediğimiz bir açı kalıbının oluşmasını sağlamakta. Öyleyse ilişkiler bazında kadersel olarak yolumuzu çizeceğimiz bir takım aydınlanmalar yaşayacağız. Aşk uğruna gözü kapalı harekete geçebileceğimiz, mücadele edebileceğimiz belki de duygularımızı açarak risk alabilmeyi göze alacağımız büyük bir enerji açığa çıkmakta. Güney Ay Düğümünün yarattığı etki geçmiştir, geçmişten getirdiklerimizdir ve bildik bir enerjidir. Güney Ay Düğümüne çekilmemizin en büyük sebebi de budur. Bu dolunayda da bildiğimiz, deneyimlediğimiz ilişkilere çekilmemiz söz konusu olabilir. Geçmişimiz pekala kapımızı çalabilir!

Astrolojide en çok kullandığımız astroit olan Kiron (Chiron) ise Ay ile kol kola.

Kiron mitolojide yaralı şifacı ve öğretmen olarak geçer ve yarı insan yarı at görünümündedir. Bir gün okla yaralanır ve kendi yarasını iyileştirmek için arayışa girer ama bir türlü şifa bulup yarasını iyileştiremez. Kendi yarasını iyileştirme yolunda bir sürü formül geliştirir ve bu formülleri çevresi ile paylaşmaktan çekinmez. Herkesin yarasına derman olur ama kendine bir türlü olamaz. Bu yüzden de yaralı şifacı olarak anılır.

Kiron’un bu dolunayda bize anlatmak istediği nedir?

Her şeyden önce Koç burcunda bulunması ile atak, cesur hatta cüretkar bir tavır sergileyeceğini unutmayalım. Önce Güneş ile karşıtlığını değerlendirmek gerekirse, kimliğimizi, egomuzu yaralayabilecek bir durumu yaşama olasılığımızı veya daha önceden aldığımız yaraların şifalanmasını sağlayabilir. Ay ile kavuşumu da duygular bazında bizi etkileyecektir. Duygusal yaralarımız kendini ortaya çıkarabilir ya da şifalanabilir.

Sonuç olarak; ilişkiler bazında bu dolunayla yaşayacağımız deneyimler kadersel yolumuzda öğretici ve fark yaratıcı olacaktır. Geçmiş ilişkilerimizle bağlantı kurabilir, almamız gereken dersleri alabilir ve eskiden tamamlayamadığımız duyguları tamamlama fırsatı bulabiliriz. Bu da karmik olarak büyük bir fırsattır.

Kiron’un öğretmen olduğunu mitolojisinden bahsederken ifade etmiştim. Bu dolunayın da kadersel yolunuzda öğretici, uyandırıcı ve tamamlayıcı olması dileklerimle!