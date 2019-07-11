2. el araç satanlara 'kilometre' operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kilometresini düşürdükleri ikinci el araçları vatandaşlara sattığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, internet üzerinden verdikleri ilanlar için arayan vatandaşlara, anlaştıkları computest firmalarından aldıkları raporlarla kilometresini düşürdükleri araçları sattıkları tespit edilen 7 kişiyle computest firmalarında görevli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların, hasarlı araçları da aynı firmalardan sağlam raporu alarak vatandaşlara sattıkları belirlendi.

Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

AA