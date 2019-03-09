2 günde 11 bin başvuru! 50 bin konuta talep yağıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Mart’ta açıkladığı, 6 Mart’tan itibaren de başvuruların alınmaya başladığı sosyal konutlara dün sabah itibariyle yaklaşık 11 bin talep geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “2 günlük talep toplama süresi içinde vatandaşlarımız projeye büyük ilgi gösterdi ve beklentimizin üzerinde talep geldi. vatandaşımız yoğun bir şekilde çağrı merkezimizi de arıyor” dedi.

3 YILDA TESLİM

Sosyal konutlarla ilgili en çok merak edilenlerin başında teslim tarihleri de geliyor. Bu konu hakkında da bilgi veren Ömer Bulut, “Bu projeleri ihale sürecine getirmeye başladık. 2 bin konutun ihale süreci başladı. İdaremiz bu projelerin ihalesini gerçekleştirecek ve inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde konutlar hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

14 İL DAHA

Sosyal konut hamlesi 67 ili kapsıyor. Bulut, kalan 14 ille ilgili de çalışmaların olacağının müjdesini verdi. Ömer Bulut, “67 ilin dışında kalan 14 ilimizde arsa üretimi ve proje etüt çalışması devam ediyor. en kısa sürede bu kampanya 81 il ve ilçelerimize yaygınlaştırılacak. vatandaşlarımızın talebi de önemli” diye konuştu.

Meltem Kara



