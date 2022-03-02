Türkiye 2 gündür aranıyordu... Gazinin denizde cesedi bulundu!

2 gündür aranıyordu... Gazinin denizde cesedi bulundu!

Türkiye

2 gündür aranıyordu... Gazinin denizde cesedi bulundu!

Antalya'da, 2 gündür haber alınamayan 34 yaşındaki Erkan Özmen'in, denizde cansız bedeni bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Özmen'in, vatani görevini yaparken geçirdiği kazada yaralandığı ve gazilik unvanı aldığı belirtildi.

02 Mart 2022, Çarşamba 16:04 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı yakınlarında, 2 gündür kayıp olarak aranan Erkan Özmen'in otomobili bulundu. 

Bunun üzerine aramalar, bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmalar devam ederken, deniz yüzeyinde ceset olduğunu gören kişi, polise haber verdi. Deniz polisi tarafından alınan cansız beden, yat limanına çıkarıldı. 



Polis tarafından yapılan incelemede, cesedin Erkan Özmen'e ait olduğu belirlendi. Özmen'in ölüm haberini alan yakınları, bölgeye gelip, polisten bilgi aldı. Özmen'in yakınları, gözyaşı dökerken cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Erkan Özmen'in, vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kazada yaralandığı ve gazilik unvanı aldığı belirtildi. Özmen'in cenazesi, otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)-

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