2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.





Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Şüpheli Ölüm" konusu ile ilgili Kâğıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 12.02.2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Kâğıthane ilçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir pasaj içerisindeki ofiste 3 şahsın hayatını kaybetmesiyle ilgili görevlilerimizce çalışma başlatılmıştır. Çalışmaların devamında hayatını kaybeden M.A, M.A ve H. isimli şahıslarından 2 gündür haber alınamadığı tespit edilmiş, ofis içine girildiğinde şahısların cansız bir şekilde yerde yatar vaziyette oldukları görülmüştür. Hayatını kaybeden şahısların ısınmak için piknik tüpüne bağlı ısıtıcıdan zehirlendikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.

İKİ GÜNDÜR KENDİLERİNDEN HABER ALINAMAMIŞ

Şefik Abaramak, "Bunlar bizim amcaoğullarıdır. Isınmak için tüp açmışlar. Daha sonra zehirlenmişler. Sabah telefonlara cevap vermemişler. Ofise gelip bakmışlar ki zehirlenmişler. O yüzden bize haber verdiler. Biz de geldik. İki gündür kendilerinden haber alınamamış." dedi.

Esnaf İdris Aksungur "Sabah kardeşim aradı. Burada üç kişi öldü dedi. Burada Haşim abi vardı. Otuz yıldır burada kalıyordu. Diğer iki kişi de on gün önce memleketlerinden İstanbul'a gelmiş. Burada kalmışlar. Perşembe gününden beri kendilerinden haber alınamayınca akrabaları ofise gelmiş. Üç kişinin cesediyle karşılaşmış. Tüpten zehirlenmişler. Isınmak için tüpü açık bırakmışlar" diye konuştu.

DHA







