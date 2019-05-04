2 gündür kayıptı... Cesedi derede bulundu!

Artvin’in Ardanuç ilçesinde 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Fezair Yeni (84) derede ölü bulundu

04 Mayıs 2019, Cumartesi 15:39
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2 gündür kayıptı... Cesedi derede bulundu!

Artvin'in Ardanuç ilçesi Ovacık köyünde Alzheimer hastası Fezair Yeni, önceki gün evinden çıktı ancak geri dönmedi. Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine Yeni’yi arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen aramalar sırasında, Ovacık köyü sınırında bulunan Garnut Deresi'nde yaşlı adamın bu sabah cesedine ulaşıldı.

Yeni’nin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

İHA

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