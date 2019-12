2 günlük yılbaşı arınma detoksu

Yılbaşı günü proteinden zengin, yağdan fakir bir kahvaltı ile güne başlayın. En az 1 meyve veya 1 sebze, yumurta veya fındık/badem/ceviz gibi biraz protein ekleyin. Bu sayede açlık bastırılacak ve zengin akşam yemeği sofrasını beklerken aralarda yapılabilecek yüksek kalorili atıştırmalıklar önlenecektir. Gün içinde çay ve kahvenin yanında yılbaşı kurabiyelerinden tercih etmeyin.

Tatlılar veya şekerli besinler insülini uyarır, açlık hissi oluşturur, görülen her karbonhidrat içeren besini yeme isteği artar. Tuz, şeker ve işlenmiş besinlerden uzak durup, yılbaşı akşamı ve ertesi günde salata ve yağsız protein kaynaklarını tercih edin. Az yiyin. Sevdiğiniz her şeyden az miktarda alın, sonradan pişman olmamak için tabağı bir kule gibi yemekle doldurmayın. Akşam yemeğinden önce küçük bir öğün planlayın.

Uygun olan aperatifler:

1 avuç içi kadar çiğ fındık vb., humus veya yoğurt ve labne peyniri ile çeşitli baharatlar eklenmiş bir sos eşliğinde sebze çubukları (salatalık, havuç, kereviz sapı, kırmızı biber, kabak, brokoli vb.), bir haşlanmış yumurta, organik karışık kuruyemiş, sebzeli 2 yumurtalı omlet.

Tabağınızdaki sebze porsiyonlarını artırın. Bu sayede daha fazla besin öğesi alacak ve tokluk hissini artacağından karaciğerin kabul edemeyeceği seçimlerin yapılmayacağı anlamına gelir. Yağda sebzeler yerine haşlama sebze tercih edin.

Ana yemek olarak beyaz et alın. Özellikle hindinin sindirimi daha kolay ve kolesterolü çok düşüktür. 180 gramlık bir hindi 230 kalori iken derili beyaz ve siyah et karışık bir tabak 345 kaloriye çıkmaktadır. Zeytinyağlı sebze ya da sebzeli mezeler alınabilir. Kızartmalı, soslu, yağlı besinlerden uzak durun. Yemek üstüne tatlı tercih edilecek ise pilav/makarna/bulgur vs. alınmamalıdır. Yemek öncesinde sebzeli ya da kurubaklagilli bir çorba alınabilir. Şekerler tüm işlenmiş besinlerde gizlenmiş olabilir, besin etiketleri mutlaka okunmalıdır. Sağlıklı karaciğer fonksiyonları için alkol alımı kesilmelidir.

2 günlük yılbaşı ertesi arınma detoksu

1.Gün

Kalkınca: 1 bardak narlı salatalıklı içecek (1 bardak salatalık, 1 nar, 8 adet taze nane yaprağı, ¼ bardak taze limon suyu, 2 lt su)

Sabah: 1 bardak pancarlı smoothie (2 bardak bebek ıspanak, 1 çay kaşığı zencefil, 1 muz, 1 küçük mango, ½ bardak pancar, ½ bardak laktozsuz süt veya badem sütü)

Ara: 1 elma

Öğle: 1 kase ıspanaklı yaban mersinli salata (5 bardak bebek ıspanak, 1 bardak taze yaban mersini, 2 havuç, 12 çiğ badem, 2 adet kuru hurma, 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağ, 1 yemek kaşığı limon suyu)

Ara: 1 bardak salatalık, havuç ve kırmızı biber + 10 adet fındık/badem

Akşam: Detoks sebze çorbası ( 1 yemek kaşığı zeytinyağ, 1 orta boy beyaz soğan, 1 küçük havuç, 2 kereviz sapı, 1 kırmızı dolmalık biber, 1-2 diş sarımsak, 1 orta boy kabak, 2 avuç dolusu ıspanak veya pazı, 2 orta boy domates, 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen ve kekik, ½ çay kaşığı karabiber, pul biber ve kimyon, 2 dal taze maydanoz)

Yatmadan önce: 1 fincan papatya çayı

2.Gün

Kalkınca: 1 bardak limonlu zencefilli içecek ( 1 büyük bardak su, ½ limon suyu, 1 ufak parça zencefil)

Sabah: 1 bardak yeşil içecek ( 2 kereviz sapı, 1 küçük salatalık, 2 kale bitkisi veya pazı/kara lahana yaprağı, 1 avuç dolusu ıspanak, 1 avuç dolusu taze kişniş veya maydanoz, 1 limon (kabuksuz), 1 elma, 1 tatlı kaşığı chia tohumu)

Ara: ¼ bardak kuru üzüm + 10 adet çiğ badem

Öğle: 1 kase detoks sebze çorbası ( 1 yemek kaşığı zeytinyağ, 1 orta boy beyaz soğan, 1 küçük havuç, 2 kereviz sapı, 1 kırmızı dolmalık biber, 1-2 diş sarımsak, 1 orta boy kabak, 2 avuç dolusu ıspanak veya pazı, 2 orta boy domates, 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen ve kekik, ½ çay kaşığı karabiber, pul biber ve kimyon, 2 dal taze maydanoz)

Ara: 1 elma

Akşam: 1 kase tavuklu Yeşil salata (1 bardak bebek ıspanak, ½ avokado, 1/3 kırmızı soğan, ½ salatalık, 1 havuç, 8 badem, 1 bardak fasülye filizi, ½ bardak taze maydanoz, 1 domates, 1 bardak dilimlenmiş tavuk göğsü) (1 limonun suyu, 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağ, 1 çay kaşığı kuru kekik, ¼ çay kaşığı karabiber,tuz)

Yatmadan önce: 1 fincan papatya çayı

Posta.com.tr

