2 haftada 10 kilo verdiren diyet

Eksiksiz uyguladığınızda haşlanmış yumurta ağırlıklı bu diyet 14 günde 10 kilo verdiriyor. İşte hızlı kilo verdiren 14 günlük beslenme programı ve uymanız gereken kurallar

02 Aralık 2016, Cuma 08:56 Son Güncelleme:
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2 haftada 10 kilo verdiren diyet
Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için mükemmel bir diyet olan haşlanmış yumurta diyetinin işe yaramasını istiyorsanız bazı kurallara bağlı kalmanız gerekiyor. İşte o kurallar:

-Fast food'u hayatınızdan çıkarın
-Şekerli içecekler ve alkolü bırakın
-Tuz ve şeker alımınızı sınırlandırın

1. Hafta

Pazartesi

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: 2 dilim tatlı patates ile 2 elma
Akşam yemeği: Büyük bir tabak salata ile tavuk

Salı

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Yeşil sebzeler ile tavuk salatası
Akşam yemeği: Salata, 1 portakal ve 2 haşlanmış yumurta

Çarşamba

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Biraz az yağlı peynir, 1 domates ve 1 dilim tatlı patates
Akşam yemeği: Salata ve tavuk

Perşembe

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Meyve
Akşam yemeği: Salata ve buharda pişmiş tavuk

Cuma

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Haşlanmış sebze ve 2 yumurta
Akşam yemeği: Salata ve balık ızgara

Cumartesi

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Meyve
Akşam yemeği: Tavuk ve buharda pişmiş sebze

Pazar

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Domates salatası, buharda pişmiş sebze ve tavuk
Akşam yemeği: Buharda pişmiş sebze





2. Hafta

Pazartesi

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ve tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, salata ve 2 yumurta

Salı

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: 2 yumurta ile buharda pişmiş sebze
Akşam yemeği: Salata ile balık ızgara

Çarşamba

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ile tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, sebze salatası ve 2 yumurta

Perşembe

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze, az yağlı peynir ve 2 yumurta
Akşam yemeği: Salata ile tavuk

Cuma

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Sardalya salatası
Akşam yemeği: Salata ile 2 yumurta

Cumartesi

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ile tavuk
Akşam yemeği: Meyve

Pazar

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze ile tavuk
Akşam yemeği: Öğle yemeğinin aynısı



Bu diyeti ve herhangi bir diyeti denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız! 

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