2 haftada 10 kilo verdiren diyet

Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için mükemmel bir diyet olan haşlanmış yumurta diyetinin işe yaramasını istiyorsanız bazı kurallara bağlı kalmanız gerekiyor. İşte o kurallar:-Fast food'u hayatınızdan çıkarın-Şekerli içecekler ve alkolü bırakın-Tuz ve şeker alımınızı sınırlandırınKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: 2 dilim tatlı patates ile 2 elmaAkşam yemeği: Büyük bir tabak salata ile tavukKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Yeşil sebzeler ile tavuk salatasıAkşam yemeği: Salata, 1 portakal ve 2 haşlanmış yumurtaKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Biraz az yağlı peynir, 1 domates ve 1 dilim tatlı patatesAkşam yemeği: Salata ve tavukKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: MeyveAkşam yemeği: Salata ve buharda pişmiş tavukKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Haşlanmış sebze ve 2 yumurtaAkşam yemeği: Salata ve balık ızgaraKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: MeyveAkşam yemeği: Tavuk ve buharda pişmiş sebzeKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Domates salatası, buharda pişmiş sebze ve tavukAkşam yemeği: Buharda pişmiş sebzeKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Salata ve tavukAkşam yemeği: 1 portakal, salata ve 2 yumurtaKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: 2 yumurta ile buharda pişmiş sebzeAkşam yemeği: Salata ile balık ızgaraKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Salata ile tavukAkşam yemeği: 1 portakal, sebze salatası ve 2 yumurtaKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Buharda pişmiş sebze, az yağlı peynir ve 2 yumurtaAkşam yemeği: Salata ile tavukKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Sardalya salatasıAkşam yemeği: Salata ile 2 yumurtaKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Salata ile tavukAkşam yemeği: MeyveKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Buharda pişmiş sebze ile tavukAkşam yemeği: Öğle yemeğinin aynısı