2 haftada 10 kilo verdiren diyet
Eksiksiz uyguladığınızda haşlanmış yumurta ağırlıklı bu diyet 14 günde 10 kilo verdiriyor. İşte hızlı kilo verdiren 14 günlük beslenme programı ve uymanız gereken kurallar
Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için mükemmel bir diyet olan haşlanmış yumurta diyetinin işe yaramasını istiyorsanız bazı kurallara bağlı kalmanız gerekiyor. İşte o kurallar:
-Fast food'u hayatınızdan çıkarın
-Şekerli içecekler ve alkolü bırakın
-Tuz ve şeker alımınızı sınırlandırın
1. Hafta
Pazartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: 2 dilim tatlı patates ile 2 elma
Akşam yemeği: Büyük bir tabak salata ile tavuk
Salı
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Yeşil sebzeler ile tavuk salatası
Akşam yemeği: Salata, 1 portakal ve 2 haşlanmış yumurta
Çarşamba
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Biraz az yağlı peynir, 1 domates ve 1 dilim tatlı patates
Akşam yemeği: Salata ve tavuk
Perşembe
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Meyve
Akşam yemeği: Salata ve buharda pişmiş tavuk
Cuma
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Haşlanmış sebze ve 2 yumurta
Akşam yemeği: Salata ve balık ızgara
Cumartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Meyve
Akşam yemeği: Tavuk ve buharda pişmiş sebze
Pazar
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Domates salatası, buharda pişmiş sebze ve tavuk
Akşam yemeği: Buharda pişmiş sebze
2. Hafta
Pazartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ve tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, salata ve 2 yumurta
Salı
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: 2 yumurta ile buharda pişmiş sebze
Akşam yemeği: Salata ile balık ızgara
Çarşamba
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ile tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, sebze salatası ve 2 yumurta
Perşembe
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze, az yağlı peynir ve 2 yumurta
Akşam yemeği: Salata ile tavuk
Cuma
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Sardalya salatası
Akşam yemeği: Salata ile 2 yumurta
Cumartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ile tavuk
Akşam yemeği: Meyve
Pazar
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze ile tavuk
Akşam yemeği: Öğle yemeğinin aynısı
Bu diyeti ve herhangi bir diyeti denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız!
-Fast food'u hayatınızdan çıkarın
-Şekerli içecekler ve alkolü bırakın
-Tuz ve şeker alımınızı sınırlandırın
1. Hafta
Pazartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: 2 dilim tatlı patates ile 2 elma
Akşam yemeği: Büyük bir tabak salata ile tavuk
Salı
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Yeşil sebzeler ile tavuk salatası
Akşam yemeği: Salata, 1 portakal ve 2 haşlanmış yumurta
Çarşamba
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Biraz az yağlı peynir, 1 domates ve 1 dilim tatlı patates
Akşam yemeği: Salata ve tavuk
Perşembe
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Meyve
Akşam yemeği: Salata ve buharda pişmiş tavuk
Cuma
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Haşlanmış sebze ve 2 yumurta
Akşam yemeği: Salata ve balık ızgara
Cumartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Meyve
Akşam yemeği: Tavuk ve buharda pişmiş sebze
Pazar
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Domates salatası, buharda pişmiş sebze ve tavuk
Akşam yemeği: Buharda pişmiş sebze
2. Hafta
Pazartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ve tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, salata ve 2 yumurta
Salı
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: 2 yumurta ile buharda pişmiş sebze
Akşam yemeği: Salata ile balık ızgara
Çarşamba
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ile tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, sebze salatası ve 2 yumurta
Perşembe
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze, az yağlı peynir ve 2 yumurta
Akşam yemeği: Salata ile tavuk
Cuma
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Sardalya salatası
Akşam yemeği: Salata ile 2 yumurta
Cumartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ile tavuk
Akşam yemeği: Meyve
Pazar
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze ile tavuk
Akşam yemeği: Öğle yemeğinin aynısı
Bu diyeti ve herhangi bir diyeti denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız!