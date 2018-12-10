2 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Güneydoğu'da beklenen yağışların çarşamba günü Şırnak ve Siirt'in doğusunda yoğun kar şeklinde gerçekleşmesinin tahmin edildiği bildirildi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Açıklamada, buzlanma, don ve kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde görülecek kar yağışının neden olabileceği, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

AA