2 ilde operasyon! Yakalandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Polis Akademisinden ilişiği kesilen H.İ.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü, Bandırma ilçesinde yakalanarak Bandırma Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

AA