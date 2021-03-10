Türkiye 2 işçi feci şekilde can verdi! Taş kırma makinesine sıkıştılar...

2 işçi feci şekilde can verdi! Taş kırma makinesine sıkıştılar...

Türkiye

2 işçi feci şekilde can verdi! Taş kırma makinesine sıkıştılar...

Karabük'te kum ocağında tamir etmeye çalıştıkları taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.

10 Mart 2021, Çarşamba 18:07 Son Güncelleme:
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Olay, öğleden sonra Ovacık ilçesine bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi'nde meydana geldi. Kum ocağında çalışan Mustafa Özdemir (51) ve Yunus Özdemir (41), tamir etmek için taş kırma makinesinin içine girdi. Taş kırma makinesinin kapağının bir anda kapanmasıyla işçiler bulundukları yerde sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan Mustafa ve Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçilerin cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Yasin ALDEMİR/DHA

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