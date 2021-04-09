İzmir’de film sahnelerini aratmayan olayda girdiği bir markette tabanca ile kasiyerlere iki el ateş ettikten sonra ‘3 saniyen var. Hemen kasayı boşalt’ diyen acemi gaspçı paraları alamadan kaçtı. Korku ve panik yaşayan 2 kadın kasiyer şans eseri yaralanmadı.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri 250 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyerek zanlıyı 19 saat gibi kısa sürede yakalamayı başardı. Adliyeye sevk edilen zanlı C.M.Ş. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir'in Bornova ilçesinde 24 Mart'ta saat 19.45 sıralarında gerçekleşen hırsızlık olayı cezaevi ile son buldu. 25-30 yaşlarında, yüzü maskeli kapüşonlu bir sweatshirt giymiş şüpheli markete gelerek sigara almak istediğini söyledi. Şahıs para arar gibi yaptıktan sonra cüzdanının evde kaldığını söyledi.

Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkartan zanlı 24 yaşındaki kasiyer N.C.'ye doğru bir el ateş etti. Paniğe kapılan kadın kasiyer korkuyla kasayı açamadı. Silah sesini duyunca diğer mağaza çalışan C.K. (21) kasaların olduğu alana doğru geldi. C.K.'ye doğru silahını doğrultan zanlı, "Yine 3'e kadar sayıyorum. Kasayı açmazsanız ateş edeceğim" dedi. C.K. isimli çalışan da korku ve panikten dolayı kasayı açamadı. C.K.'ye de bir el ateş eden acemi gaspçı daha sonra koşturarak marketten çıkıp izini kaybettirdi. Bu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısın marketten çıkışından itibaren 250 saatlik güvenlik kamera kaydını izleyerek zanlının yerini tespit etti. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 30 yaşındaki zanlı C.M.Ş. olayın üzerinden 19 saat geçtikten sonra gözaltına alındı.