Türkiye 2 kardeş trafik kavgasında öldürülmüş!

2 kardeş trafik kavgasında öldürülmüş!

Türkiye

2 kardeş trafik kavgasında öldürülmüş!

Konya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada hayatlarını kaybeden 67 yaşındaki İsmet Toker ve 62 yaşındaki Bayram Toker kardeşlerin kavga sebebinin trafik tartışması olduğu belirlendi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 17:55 Son Güncelleme:
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde saat 19.30 sularında meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İsmet Toker ve kardeşi Bayram Toker, Mustafa B. ve Burak B. ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yaralı 5 kişi araç ve ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmet Toker, Meram Tıp Fakültesi'nde, kardeşi Bayram Toker ise Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.

KAVGA TRAFİK TARTIŞMASINDAN ÇIKMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan polis, 3'ü yaralı 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken iki grup arasındaki çatışmanın, trafik tartışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Kavgada yaşamını yitiren İsmet Toker ve Bayram Toker bugün, Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Salih BÜYÜKSAMANCI-Duygu KARAKOÇ/DHA

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