2 kardeşin ölümüyle ilgili kahreden tesadüf! Kaderleri aynı oldu

Kayseri'den tatil için Antalya'ya giden Ocak ailesinin bulunduğu otomobile, geçen Cuma günü, Konya-Aksaray yolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkan amonyum nitrat yüklü TIR çarptı.

Kazada Baba Mesut Ocak (41), anne Ocak (41), çocukları Hacı Naspi Ocak (20), Fatih Ocak (18) ve Asude Ocak (9) ile teyze Fatmanur Kafa (24) hayatlarını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Nisa Nur Ocak ile TIR şoförü İsmail Yılmaz ise Konya'da tedavi altına alındı.

KAHREDEN TESADÜF

Kazada hayatını kaybeden Fatih ve Hacı Naspi Ocak kardeşlerin hikayeleri ise yürekleri dağladı. Sabah'ın haberine göre, Baba Mesut Ocak'ın, ilk çocuğu Hacı Naspi'ye, 24 yıl önce kamyon altında kalarak hayatını kaybeden dedesi Hacı Kafa'nın adını, 18 yıl önce otobüs altında kalarak hayatını kaybeden kardeşi Hasan Fatih'in ismini de yine aynı yıl doğan oğlu Fatih'e verdiği ortaya çıktı.

Kazanın kurbanlarından Feyzanur Kafa'nın da babası Hacı Kafa kamyon altında kalarak öldüğünde, henüz 2 aylık olduğu belirlendi.

"BU NASIL BİR TESADÜFTÜR"

Babaanne Fatma Ocak, Kaza kurbanlarının, geçen Cumartesi, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uğurlandığı törende "Fatih'im sonun adını verdiğimiz amcan gibi mi olacaktı? Bu nasıl bir tesadüftür" diyerek gözyaşı döktü. Törene katılan yaklaşık 2 bin kişi de "İsimleri gibi kaderleri de birbirlerine benzedi" yorumunda bulundu.







