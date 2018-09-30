Denize giren 2 kardeş boğularak can verdi

Antalya'da iddiaya göre, yüzme bilmeyen Halil İmen (14) ile ağabeyi Burhan İmen (15) denize girdi.

Bir süre denizin sığ bölümünde duran kardeşler, daha sonra derin yerlere doğru ilerledi.

Sahilde bulunan vatandaşların ifadelerine göre dalgaya kapılan kardeşlerden biri çırpınmaya başladı. Diğer kardeş de kurtarmak için yanına gitti.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Bir süre sonra çırpınan kardeşler gözden kayboldu. Sahildekiler yüzerek yanına gittikleri Halil İmen’in kıyaya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen’i ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk doktor müdahalelerine yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.

Kaybolan ağabey Burhan İmen’in bulunması için olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik timi yönlendirildi.

DİĞER KARDEŞİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen’in cansız bedenine ulaşıldı.

İki kardeşin cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



