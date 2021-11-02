Türkiye 2 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

2 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

2 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 28 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 2 Kasım 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 2 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

02 Kasım 2021, Salı 17:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 2 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

1 Kasım korona tablosu

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Galataport
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sakarya Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak