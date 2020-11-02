2 Kasım çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 512,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 512,50 liradan, 3 bin 376 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 397 liradan, 467,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 471,20 liradan, 3 bin 299 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 319 liradan, bin 650 liradan alınan Yarım Ziynet bin 660 liradan ve 825 liradan alınan Çeyrek Ziynet 830 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)