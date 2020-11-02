2 Kasım çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte serbest piyasada son güncel altın fiyatları.
02 Kasım 2020, Pazartesi 18:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 512,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 512,50 liradan, 3 bin 376 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 397 liradan, 467,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 471,20 liradan, 3 bin 299 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 319 liradan, bin 650 liradan alınan Yarım Ziynet bin 660 liradan ve 825 liradan alınan Çeyrek Ziynet 830 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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