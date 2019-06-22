2 kişilik ATV’ye 7 kişi bindiler… Kaza geliyorum dedi
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan 2 kişilik ATV şarampole devrildi, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı
İddiaya göre, Kübra Yıldırım yönetimindeki 2 kişilik ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü Kübra Yıldırım ile aralarında çocukların da bulunduğu ATV’deki Halis Yıldırım, Berfin Yıldırım, Rabia Yıldız, Fatmagül Yıldız, Serap Yıldız ve Sabri Yıldız yaralandı.
NEYSE Kİ DURUMLARI İYİ
Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil Servis’te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA