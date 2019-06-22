2 kişilik ATV’ye 7 kişi bindiler… Kaza geliyorum dedi

İddiaya göre, Kübra Yıldırım yönetimindeki 2 kişilik ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Kübra Yıldırım ile aralarında çocukların da bulunduğu ATV’deki Halis Yıldırım, Berfin Yıldırım, Rabia Yıldız, Fatmagül Yıldız, Serap Yıldız ve Sabri Yıldız yaralandı.

NEYSE Kİ DURUMLARI İYİ

Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil Servis’te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA







