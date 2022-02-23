Normal kalıpta kek yapmak yerine daha az ölçüde kek yapmak isteyenlerin vazgeçilmez tarifi olacak olan 2 kişilik kek tarifi ve yapılışı, enfes bir lezzete sahip. Peki, 2 kişilik kek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız en güzel 2 kişilik kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

2 KİŞİLİK KEK TARİFİ

2 kişilik kek malzemeler

1 yumurta

1 çay bardağından 1 parmak eksik şeker

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

4 tepeleme yemek kaşığı un

2 KİŞİLİK KEK YAPILIŞI

Şeker ve yumurtayı çırpın. Sonra da tüm malzemeleri ekleyip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

İsterseniz portakal kabuğu rendeleyip ya da üstüne çikolata parçaları koyabilirsiniz.



