2 Kişilik Kek Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Kek nasıl yapılır?
Az ölçüde kek yapmak tahmin edilenden çok daha kolay. Tam ölçüsünde 2 kişilik kek tarifi ve yapılışı, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, 2 kişilik kek nasıl yapılır? İster çocuğunuza isterseniz de çay ve kahve keyfinize lezzet katacak en güzel 2 kişilik kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
23 Şubat 2022, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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Normal kalıpta kek yapmak yerine daha az ölçüde kek yapmak isteyenlerin vazgeçilmez tarifi olacak olan 2 kişilik kek tarifi ve yapılışı, enfes bir lezzete sahip. Peki, 2 kişilik kek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız en güzel 2 kişilik kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
2 KİŞİLİK KEK TARİFİ
2 kişilik kek malzemeler
- 1 yumurta
- 1 çay bardağından 1 parmak eksik şeker
- Yarım çay bardağı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 4 tepeleme yemek kaşığı un
- Şeker ve yumurtayı çırpın. Sonra da tüm malzemeleri ekleyip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
- İsterseniz portakal kabuğu rendeleyip ya da üstüne çikolata parçaları koyabilirsiniz.
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