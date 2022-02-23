Yemek 2 Kişilik Kek Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Kek nasıl yapılır?

2 Kişilik Kek Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Kek nasıl yapılır?

Yemek

2 Kişilik Kek Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Kek nasıl yapılır?

Az ölçüde kek yapmak tahmin edilenden çok daha kolay. Tam ölçüsünde 2 kişilik kek tarifi ve yapılışı, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, 2 kişilik kek nasıl yapılır? İster çocuğunuza isterseniz de çay ve kahve keyfinize lezzet katacak en güzel 2 kişilik kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

23 Şubat 2022, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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Normal kalıpta kek yapmak yerine daha az ölçüde kek yapmak isteyenlerin vazgeçilmez tarifi olacak olan 2 kişilik kek tarifi ve yapılışı, enfes bir lezzete sahip. Peki, 2 kişilik kek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız en güzel 2 kişilik kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

2 KİŞİLİK KEK TARİFİ

2 kişilik kek malzemeler

  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağından 1 parmak eksik şeker
  • Yarım çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 4 tepeleme yemek kaşığı un

2 KİŞİLİK KEK YAPILIŞI

  • Şeker ve yumurtayı çırpın. Sonra da tüm malzemeleri ekleyip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
  • İsterseniz portakal kabuğu rendeleyip ya da üstüne çikolata parçaları koyabilirsiniz.
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