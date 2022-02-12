2 Kişilik Krep Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Krep nasıl yapılır?
Günün her saati afiyetle yenen krep, özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi. Tam ölçü 2 kişilik krep tarifi ve yapılışı sayesinde krepler artıp bayatlamayacak ve tam yetecek. Peki, en güzel 2 kişilik krep nasıl yapılır? Parmaklarını yiyeceğiniz 2 kişilik krep tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
12 Şubat 2022, Cumartesi 11:12 Son Güncelleme:
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Hem doyurucu hem de lezzetli 2 kişilik krep tarifi ve yapılışı, tam ölçü krep yapmanızı sağlayacak. Peki, 2 kişilik krep nasıl yapılır? İçerisine koyacağınız malzeme miktarı hassas olarak ayarlanmış en güzel 2 kişilik krep tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
2 KİŞİLİK KREP TARİFİ
2 kişilik krep malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- Bir tutam tuz (eğer çikolata ile birlikte tüketecekseniz tuzu daha az koyabilirsiniz.)
- Sıvı yağ
- Un ve sütü topaklanmayana kadar karıştırın.
- 1 adet yumurta ekleyin.
- Daha sonra tuzunu ekleyin, iyice karıştırın.
- Tavayı yağlayın. Yağ tavaya eşit dağılmalıdır. Bunun için fırça kullanabilirsiniz.
- Bir kepçe krep harcından alarak tavaya koyun. Önlü arkalı pişirin.
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