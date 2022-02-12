Hem doyurucu hem de lezzetli 2 kişilik krep tarifi ve yapılışı, tam ölçü krep yapmanızı sağlayacak. Peki, 2 kişilik krep nasıl yapılır? İçerisine koyacağınız malzeme miktarı hassas olarak ayarlanmış en güzel 2 kişilik krep tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

2 KİŞİLİK KREP TARİFİ

2 kişilik krep malzemeler

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

Bir tutam tuz (eğer çikolata ile birlikte tüketecekseniz tuzu daha az koyabilirsiniz.)

Sıvı yağ

2 KİŞİLİK KREP YAPILIŞI

Un ve sütü topaklanmayana kadar karıştırın.

1 adet yumurta ekleyin.

Daha sonra tuzunu ekleyin, iyice karıştırın.

Tavayı yağlayın. Yağ tavaya eşit dağılmalıdır. Bunun için fırça kullanabilirsiniz.

Bir kepçe krep harcından alarak tavaya koyun. Önlü arkalı pişirin.



