Yemek 2 Kişilik Krep Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Krep nasıl yapılır?

2 Kişilik Krep Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Krep nasıl yapılır?

Yemek

2 Kişilik Krep Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Krep nasıl yapılır?

Günün her saati afiyetle yenen krep, özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi. Tam ölçü 2 kişilik krep tarifi ve yapılışı sayesinde krepler artıp bayatlamayacak ve tam yetecek. Peki, en güzel 2 kişilik krep nasıl yapılır? Parmaklarını yiyeceğiniz 2 kişilik krep tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

12 Şubat 2022, Cumartesi 11:12 Son Güncelleme:
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Hem doyurucu hem de lezzetli 2 kişilik krep tarifi ve yapılışı, tam ölçü krep yapmanızı sağlayacak. Peki, 2 kişilik krep nasıl yapılır? İçerisine koyacağınız malzeme miktarı hassas olarak ayarlanmış en güzel 2 kişilik krep tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

2 KİŞİLİK KREP TARİFİ

2 kişilik krep malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • Bir tutam tuz (eğer çikolata ile birlikte tüketecekseniz tuzu daha az koyabilirsiniz.)
  • Sıvı yağ

2 KİŞİLİK KREP YAPILIŞI

  • Un ve sütü topaklanmayana kadar karıştırın.
  • 1 adet yumurta ekleyin.
  • Daha sonra tuzunu ekleyin, iyice karıştırın.
  • Tavayı yağlayın. Yağ tavaya eşit dağılmalıdır. Bunun için fırça kullanabilirsiniz.
  • Bir kepçe krep harcından alarak tavaya koyun. Önlü arkalı pişirin.
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