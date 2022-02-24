Yemek 2 Kişilik Kuru Fasulye Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Kuru Fasulye nasıl yapılır?
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2 Kişilik Kuru Fasulye Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Kuru Fasulye nasıl yapılır?

Yemek

2 Kişilik Kuru Fasulye Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Kuru Fasulye nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan kuru fasulye yemeğini tam iki kişilik yapmak istiyorsanız 2 kişilik kuru fasulye tarifi tam size göre olacak. Peki, en güzel 2 kişilik kuru fasulye nasıl yapılır? Tam kıvamında ve tam ölçüsünde 2 kişilik kuru fasulye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

24 Şubat 2022, Perşembe 15:30 Son Güncelleme:
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Birçok çorba çeşidiyle birlikte servis edebileceğiniz kuru fasulye tarifi, pirinç pilavı ya da bulgur pilavı ile birlikte de çok lezzetli olur. Peki, en güzel 2 kişilik kuru fasulye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız 2 kişilik kuru fasulye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

2 KİŞİLİK KURU FASULYE TARİFİ

2 kişilik kuru fasulye malzemeler

  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1 küçük soğan
  • 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası
  • 1 silme çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 silme çay kaşığı pul biber
  • Su

2 KİŞİLİK KURU FASULYE YAPILIŞI

  • Bir gece önceden 1 su bardağı kuru fasulyeyi bir kapta üzerini geçecek kadar ılık su ile ıslatın.
  • Ertesi gün yemeklik doğranan soğanları sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavurun. 
  • Üzerine salçayı ekleyin, onu da biraz kavurun.
  • Sonra süzülen fasulyeleri, baharatları ekleyin. 
  • Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin.
  • Karıştırıp düdüklünün kapağını kapatın.
  • Kaynadıktan sonra 25 dakika kadar daha kısık ateşte pişirin.
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