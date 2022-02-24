Birçok çorba çeşidiyle birlikte servis edebileceğiniz kuru fasulye tarifi, pirinç pilavı ya da bulgur pilavı ile birlikte de çok lezzetli olur. Peki, en güzel 2 kişilik kuru fasulye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız 2 kişilik kuru fasulye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

2 KİŞİLİK KURU FASULYE TARİFİ

2 kişilik kuru fasulye malzemeler

1 su bardağı kuru fasulye

1 küçük soğan

1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası

1 silme çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 silme çay kaşığı pul biber

Su

2 KİŞİLİK KURU FASULYE YAPILIŞI

Bir gece önceden 1 su bardağı kuru fasulyeyi bir kapta üzerini geçecek kadar ılık su ile ıslatın.

Ertesi gün yemeklik doğranan soğanları sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine salçayı ekleyin, onu da biraz kavurun.

Sonra süzülen fasulyeleri, baharatları ekleyin.

Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin.

Karıştırıp düdüklünün kapağını kapatın.

Kaynadıktan sonra 25 dakika kadar daha kısık ateşte pişirin.



