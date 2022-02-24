2 Kişilik Kuru Fasulye Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Kuru Fasulye nasıl yapılır?
Türk mutfağının vazgeçilmezi olan kuru fasulye yemeğini tam iki kişilik yapmak istiyorsanız 2 kişilik kuru fasulye tarifi tam size göre olacak. Peki, en güzel 2 kişilik kuru fasulye nasıl yapılır? Tam kıvamında ve tam ölçüsünde 2 kişilik kuru fasulye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
24 Şubat 2022, Perşembe 15:30 Son Güncelleme:
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Birçok çorba çeşidiyle birlikte servis edebileceğiniz kuru fasulye tarifi, pirinç pilavı ya da bulgur pilavı ile birlikte de çok lezzetli olur. Peki, en güzel 2 kişilik kuru fasulye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız 2 kişilik kuru fasulye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
2 KİŞİLİK KURU FASULYE TARİFİ
2 kişilik kuru fasulye malzemeler
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 1 küçük soğan
- 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası
- 1 silme çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 silme çay kaşığı pul biber
- Su
2 KİŞİLİK KURU FASULYE YAPILIŞI
- Bir gece önceden 1 su bardağı kuru fasulyeyi bir kapta üzerini geçecek kadar ılık su ile ıslatın.
- Ertesi gün yemeklik doğranan soğanları sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavurun.
- Üzerine salçayı ekleyin, onu da biraz kavurun.
- Sonra süzülen fasulyeleri, baharatları ekleyin.
- Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin.
- Karıştırıp düdüklünün kapağını kapatın.
- Kaynadıktan sonra 25 dakika kadar daha kısık ateşte pişirin.
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