Fazla ölçü muhallebi yapıp kalmasını istemiyorsanız 2 kişilik muhallebi tarifi ve yapılışı tam size göre olacaktır. Peki, en güzel 2 kişilik muhallebi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız 2 kişilik muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

2 KİŞİLİK MUHALLEBİ TARİFİ

2 kişilik muhallebi malzemeler

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 KİŞİLİK MUHALLEBİ YAPILIŞI

Tencereye sütü unu şekeri koyup çırpın.

Hiç topaklanma bırakmayın.

Ocağa alıp kaynayana kadar çırpın.

Tereyağını ve vanilyayı da koyup altını kapatın.

Kupaya rondoda çekilen kurabiyeden biraz koyup üzerine yarısına gelecek şekilde muhallebi dökün.

Tekrar biraz daha ufalanmış kurabiye koyup tekrar muhallebi dökün.

Üzerine süslemek için ufalanmış kurabiyeyi ortasına koyup şekil verin.



