2 Kişilik Muhallebi Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Muhallebi nasıl yapılır?
Muhallebi sevenler ve az porsiyon yapmak isteyenler için 2 kişilik muhallebi tarifi ve yapılışı, tam ölçüde enfes bir tarif. Peki, en güzel 2 kişilik muhallebi nasıl yapılır? 7'den 70'e herkesin severek yiyeceği tam ölçüsünde 2 kişilik muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
28 Şubat 2022, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
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Fazla ölçü muhallebi yapıp kalmasını istemiyorsanız 2 kişilik muhallebi tarifi ve yapılışı tam size göre olacaktır. Peki, en güzel 2 kişilik muhallebi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız 2 kişilik muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
2 KİŞİLİK MUHALLEBİ TARİFİ
2 kişilik muhallebi malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Tencereye sütü unu şekeri koyup çırpın.
- Hiç topaklanma bırakmayın.
- Ocağa alıp kaynayana kadar çırpın.
- Tereyağını ve vanilyayı da koyup altını kapatın.
- Kupaya rondoda çekilen kurabiyeden biraz koyup üzerine yarısına gelecek şekilde muhallebi dökün.
- Tekrar biraz daha ufalanmış kurabiye koyup tekrar muhallebi dökün.
- Üzerine süslemek için ufalanmış kurabiyeyi ortasına koyup şekil verin.