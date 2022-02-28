Yemek 2 Kişilik Muhallebi Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Muhallebi nasıl yapılır?
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • 2 Kişilik Muhallebi Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Muhallebi nasıl yapılır?

2 Kişilik Muhallebi Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Muhallebi nasıl yapılır?

Yemek

2 Kişilik Muhallebi Tarifi ve Yapılışı - En güzel 2 Kişilik Muhallebi nasıl yapılır?

Muhallebi sevenler ve az porsiyon yapmak isteyenler için 2 kişilik muhallebi tarifi ve yapılışı, tam ölçüde enfes bir tarif. Peki, en güzel 2 kişilik muhallebi nasıl yapılır? 7'den 70'e herkesin severek yiyeceği tam ölçüsünde 2 kişilik muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

28 Şubat 2022, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fazla ölçü muhallebi yapıp kalmasını istemiyorsanız 2 kişilik muhallebi tarifi ve yapılışı tam size göre olacaktır. Peki, en güzel 2 kişilik muhallebi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız 2 kişilik muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

2 KİŞİLİK MUHALLEBİ TARİFİ

2 kişilik muhallebi malzemeler

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

2 KİŞİLİK MUHALLEBİ YAPILIŞI

  • Tencereye sütü unu şekeri koyup çırpın.
  • Hiç topaklanma bırakmayın.
  • Ocağa alıp kaynayana kadar çırpın.
  • Tereyağını ve vanilyayı da koyup altını kapatın.
  • Kupaya rondoda çekilen kurabiyeden biraz koyup üzerine yarısına gelecek şekilde muhallebi dökün.
  • Tekrar biraz daha ufalanmış kurabiye koyup tekrar muhallebi dökün.
  • Üzerine süslemek için ufalanmış kurabiyeyi ortasına koyup şekil verin.
İlgili Haberler
Mandalinalı kurabiye nasıl yapılır? Mandalinalı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktasıTavuklu arpa şehriye çorbası nasıl yapılır? Tavuklu arpa şehriye çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Milattan önce 650 yılından bu yana sofralarda: Ayva
Mehmet Yalçınkaya
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (28 Şubat 2022)