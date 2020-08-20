2 kişiyi öldüren bir kişiyi yaralayan saldırgan İbrahim Yünkutay yakalandı
İstanbul'da daha önce 2 kişi öldüren 6 ay sonra da bir kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı.
20 Ağustos 2020, Perşembe 13:10 Son Güncelleme:
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Arnavutköy'de, eşi Aynur Yünkutay ve Murat Olgun'u silahla vurarak öldüren İbrahim Yünkutay, 6 aydır aranırken geçtiğimiz ay tekrar ortaya çıktı. Bu kez Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaralayan İbrahim Yünkutay yine kayıplara karıştı.
Polis yaklaşık 7 aydır aradığı İbrahim Yünkutay yakaladı. Gözaltına alınan Yünkutay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DHA
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