Türkiye 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu... Rekor ceza istendi!

2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu... Rekor ceza istendi!

Türkiye

2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu... Rekor ceza istendi!

Ankara'da 12 ve 13 yaşlarında 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 32 yaşındaki Mustafa Saydam ve kız arkadaşı 18 yaşındaki Dilek Ece Aydemir hakkında yoplam 108'er yıl hapis cezası istendi.

27 Kasım 2021, Cumartesi 12:58 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Sincan ilçesinde Dilek Ece Aydemir, 2 ay önce meydana gelen olayda, apartmanda komşularının çocuğu 13 yaşındaki N.U. ile onun arkadaşı 12 yaşındaki M.T. adlı kızları "Kahvaltı yapacağız" diyerek, erkek arkadaşı Mustafa Saydam'ın yanına götürdü.

Mustafa Saydam ve Dilek Ece Aydemir, 2 kızı daha sonra taksiyle kiraladıkları eve götürdü. Mustafa Saydam'ın, evde zorla içki içirip, darbettiği 2 kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa Saydam, 2 kızı bıraktı. M.T.'nin durumu anlattığı annesi F.T.'nin şikayeti üzerine Mustafa Saydam ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

108'ER YIL HAPİS TALEBİ

Saydam ve Aydemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar Saydam ve Aydemir hakkında, 2 kıza karşı eylemlerinden ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 108'er yıl hapis talep edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan Dilek Aydemir, kızlarla kahvaltı yapmak için sözleştiklerini daha sonra bir kıyafet mağazasına gittiklerini, Sonra Mustafa’nın geldiğini ve hep beraber günübirlik kiralanan bir eve gittiklerini söyledi, taciz olayını görmediğini, başka bir odada olduğunu iddia etti. Özel bir firmada yüksek gerilim sistem teknikeri olarak çalışan Mustafa Saydam da suçlamayı kabul etmedi.

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