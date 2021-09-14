Türkiye 2 kız çocuğuna inşaatta cinsel istismar!

2 kız çocuğuna inşaatta cinsel istismar!

Türkiye

2 kız çocuğuna inşaatta cinsel istismar!

Manisa’nın Salihli ilçesinde, inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Hüseyin Gürbüz tutuklandı.

14 Eylül 2021, Salı 12:35 Son Güncelleme:
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Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gürbüz, F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı.

Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin Gürbüz olduğunu tespit etti. Gürbüz, arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, tutuklandı.


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