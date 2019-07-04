2 km uzaklıkta drone sayesinde bulundular

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 72 küçükbaşın kaybolması üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli çalışmayla hayvanları bularak sahibine teslim etti.

04 Temmuz 2019, Perşembe 22:02
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2 km uzaklıkta drone sayesinde bulundular

Çömlekçi Mahallesi’nde oturan İsmail Y., jandarmaya 72 adet küçükbaşın kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli yapılan çalışma sonucunda hayvanları 2 kilometre uzaklıkta buldu. Ormanlık alanda bulunan küçükbaşlar, sahibine teslim edildi.

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