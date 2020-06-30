Futbol 2. Lig, 3. Ligde sezon sona erdi

2. Lig, 3. Ligde sezon sona erdi

Futbol

2. Lig, 3. Ligde sezon sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı.

30 Haziran 2020, Salı 21:01 Son Güncelleme:
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TFF’den yapılan açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımıyla Riva’da bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. Kulüplerin toplantıda, liglerin oynanmamasını talep edip, tescil konusunu TFF Yönetim Kurulu’na bıraktığı belirtilerek, "Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’lerinin oynatılmamasına karar vermiştir. TFF’nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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