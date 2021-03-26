2 maç ceza alan Fatih Terim profil fotoğrafını değiştirdi
Fatih Terim, PFDK'ya sevk edilmesinin ardından 2 maç men cezası almıştı. Terim, bu karar sonrası Twitter'daki profil fotoğrafını 'terazi' yaparak adalet mesajı verdi.
26 Mart 2021, Cuma 11:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Değerlendirme sonrası Terim'e 2 maç ceza geldi. Tecrübeli hoca bu kararın ardından 'adalet' göndermesi yaparak profil fotoğrafını terazi olarak güncelledi.
Fatih Terim bu sezon daha önce de 5 maçtan men cezası almış ancak ceza 4 maça indirilmişti. Terim'le beraber yardımcı antrenörü Ümit Davala da birlikte 2 maçlık ceza almıştı.
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