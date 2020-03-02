2 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
2 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor. Dizi ve programlar arasından hangisinin daha çok izleneceği ayrı bir merak konusu olurken izleyiciler günlerini izleyeceği yayınlara göre planlayıp geç kalmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 2 Mart Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
02 Mart 2020, Pazartesi 08:32 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Zalim İstanbul
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Agah, öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz, kaydı dinlediğinden habersiz Agah’a ulaşmaya çalışır. Ceren, Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken bebeğin varlığı tüm dengesini bozar. Oya, Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya karar verir. Cenk, babasının peşine düşer.
STAR TV 20.00: Sefirin Kızı
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerde olduğu ‘Sefirin Kızı’nda: Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulan ise, Gediz olur. Isabel, Sancar’a yeni bir masal anlatır. Akın ile de karşılaşan Sancar, gerçeği bulmak için gittiği İsviçre’den delirmek üzere döner. Nare, babasının yokluğunda kendisini çok zorlayan Melek ile uğraşır.
teve2 19.45: Kelime oyunu
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, hafta içi her gün ekrana geliyor. Türkçe’ye katkılarından dolayı Türk Dil Kurumu tarafından ödüle layık görülen ‘Kelime Oyunu’nda yarışmacılar, ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışıyor. En yüksek puanı alan, hafta finalinde yarışmaya hak kazanıyor.
FOX 20.00: Yasak Elma
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç, Tuvana Türkay ve Nesrin Cevadzade’nin oynadığı ‘Yasak Elma’da: Halit, Zehra, Lila ve Erim, yeni düzene ayak uydurmakta zorlanırlar. Yıldız, olanlar yüzünden başarısının tadını çıkaramaz. Şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması Şahika’yı daha tehlikeli biri haline getirir.
TRT 1 20.00: Vuslat
Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür ve Ümit Kantarcılar’ın rol aldığı ‘Vuslat’ta şu sorular yanıt bulacak: ‘Babasının acısıyla kendini antikacıya kapatan Aziz’i Satranc-ı Urefa’nın son karelerinde bekleyen büyük sürpriz ne?’, ‘Feride’ye Abdullah’ın getirdiği piyon ne anlama geliyor?’, ‘Kerem’i Mehmet Şefik’in fabrikasında ne bekliyor?’
SHOW TV 20.00: Çukur
Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili ve Nejat İşler’in rol aldığı ‘Çukur’da: Vartolu, Yamaç’ın isteğiyle harekete geçer. Çağatay bir taraftan Selim ve Cumali’yi sınarken diğer yandan Yamaç’a bir görev verir. Bağlılığını ispatlamak için üstlendiği bu görev Yamaç’ın zor bir tercih yapmasına neden olur.
Bloomberg HT 20.00: Aslı Şafak'la İşin Aslı
‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’, hafta içi her akşam ekrana geliyor. Sanat camiasından edebiyata ünlü isimlerin ağırlandığı, insan hikayelerinin işlendiği programın bu geceki bölümüne sanatçılar Halil Sezai ve Mazlum Çimen konuk olacak.
2 Mart 2020 Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
2 Mart 2020 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Zalim İstanbul
2 Mart 2020 Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı
2 Mart 2020 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Zümrüdüanka
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
2 Mart TRT 1 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 İncir Ağacı
07:00 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vuslat
2 Mart 2020 Pazartesi TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
11:00 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
2 Mart 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
2 Mart 2020 Kanal 7 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
2 Mart 2020 Pazartesi a2 yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla