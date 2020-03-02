2 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Zalim İstanbul

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Agah, öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz, kaydı dinlediğinden habersiz Agah’a ulaşmaya çalışır. Ceren, Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken bebeğin varlığı tüm dengesini bozar. Oya, Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya karar verir. Cenk, babasının peşine düşer.

STAR TV 20.00: Sefirin Kızı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerde olduğu ‘Sefirin Kızı’nda: Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulan ise, Gediz olur. Isabel, Sancar’a yeni bir masal anlatır. Akın ile de karşılaşan Sancar, gerçeği bulmak için gittiği İsviçre’den delirmek üzere döner. Nare, babasının yokluğunda kendisini çok zorlayan Melek ile uğraşır.

teve2 19.45: Kelime oyunu

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, hafta içi her gün ekrana geliyor. Türkçe’ye katkılarından dolayı Türk Dil Kurumu tarafından ödüle layık görülen ‘Kelime Oyunu’nda yarışmacılar, ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışıyor. En yüksek puanı alan, hafta finalinde yarışmaya hak kazanıyor.

FOX 20.00: Yasak Elma

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç, Tuvana Türkay ve Nesrin Cevadzade’nin oynadığı ‘Yasak Elma’da: Halit, Zehra, Lila ve Erim, yeni düzene ayak uydurmakta zorlanırlar. Yıldız, olanlar yüzünden başarısının tadını çıkaramaz. Şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması Şahika’yı daha tehlikeli biri haline getirir.

TRT 1 20.00: Vuslat

Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür ve Ümit Kantarcılar’ın rol aldığı ‘Vuslat’ta şu sorular yanıt bulacak: ‘Babasının acısıyla kendini antikacıya kapatan Aziz’i Satranc-ı Urefa’nın son karelerinde bekleyen büyük sürpriz ne?’, ‘Feride’ye Abdullah’ın getirdiği piyon ne anlama geliyor?’, ‘Kerem’i Mehmet Şefik’in fabrikasında ne bekliyor?’

SHOW TV 20.00: Çukur

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili ve Nejat İşler’in rol aldığı ‘Çukur’da: Vartolu, Yamaç’ın isteğiyle harekete geçer. Çağatay bir taraftan Selim ve Cumali’yi sınarken diğer yandan Yamaç’a bir görev verir. Bağlılığını ispatlamak için üstlendiği bu görev Yamaç’ın zor bir tercih yapmasına neden olur.

Bloomberg HT 20.00: Aslı Şafak'la İşin Aslı

‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’, hafta içi her akşam ekrana geliyor. Sanat camiasından edebiyata ünlü isimlerin ağırlandığı, insan hikayelerinin işlendiği programın bu geceki bölümüne sanatçılar Halil Sezai ve Mazlum Çimen konuk olacak.

2 Mart 2020 Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





2 Mart 2020 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Zalim İstanbul





2 Mart 2020 Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Sefirin Kızı





2 Mart 2020 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma





2 Mart TRT 1 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 İncir Ağacı

07:00 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat





2 Mart 2020 Pazartesi TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

11:00 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





2 Mart 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur





2 Mart 2020 Kanal 7 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





2 Mart 2020 Pazartesi a2 yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla











