Türkiye 2 Mart 2021 koronavirüs tablosu: İşte Türkiye'de son durum

2 Mart 2021 koronavirüs tablosu: İşte Türkiye'de son durum

Türkiye

2 Mart 2021 koronavirüs tablosu: İşte Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 2 Mart 2021 koronavirüs tablosunun güncel rakamları...

02 Mart 2021, Salı 20:07 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 668 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, vefat sayısı 28 bin 706, ağır hasta sayısı 1227 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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