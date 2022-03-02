2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Fox TV, TRT1, Star TV, TV8
Kanal D, Show TV, ATV, Fox TV, TRT1, Star TV, TV8’in 2 Mart 2022 Çarşamba gününe ait yayın akışı belli oldu. Bugün gündüz kuşağında, Gelinim Mutfakta, Gelin Evi, Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane, En Hamarat Benim ve Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi yarışma programlarının yeni bölümleri yayınlanacak. Akşam kuşağında ise dizi ve filmler izleyici ile buluşacak…
02 Mart 2022, Çarşamba 09:41 Son Güncelleme:
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2 Mart 2022 Çarşamba akşamı ATV’de Kuruluş Osman, Show TV’de Oğlum, Kanal D’de Sadakatsiz ve Fox TV’de Son Nefesime Kadar dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. Aynı saatlerde TRT1’de yabancı sinema Sultan, Star TV’de ise yerli sinema Organize İşler 2: Sazan Sarmalı televizyon ekranlarında olacak….
2 MART 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 Yargı
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 00:15 Baba
- 02:45 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Yalnız Kurt
- 03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:45 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
- 22:30 Yerli Sinema Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:05 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema Sultan
- 23:45 112 Acil Çağrı
- 01:05 Masumlar Apartmanı
- 03:40 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kadının Eseri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Son Nefesime Kadar
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Son Nefesime Kadar
- 01:15 Mahkum
- 04:00 En Hamarat Benim
- 05:45 Kadın
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