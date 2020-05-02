2 Mayıs 2020 Cumartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
2 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 2 Mayıs 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
02 Mayıs 2020, Cumartesi 13:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Mayıs 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Aşk için rekabet
En sevilen Kemal Sunal filmlerinden ‘Orta Direk Şaban’, bu akşam Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Sıradan bir hayat süren ve kıt kanaat geçinen Şaban, gönlünü Bahar’a kaptırır. Ancak Bahar’ın kalbini kazanabilmek için rakibi Erkan’ı yenmesi gerekmektedir. Erkan, pek çok dalda üstün yeteneklere sahip, başarılı bir sporcudur. ■ Kanal D/ 20.00
Dokunulmazlığı hangi takım kazanacak?
‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, elenme riskinden kurtulacak. Oyundan sonra ada konseyi toplanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımın oyuncuları, adadan gitmesini istedikleri isimleri söyleyecek. ■ TV8 / 20.00
Türk damat adayı Amerika’da
Aşık çiftlerin Amerika’daki 90 günlük evlilik yolculuğunu anlatan ‘Evliliğe 90 Gün’, yeni bölümleri ile ekrana dönüyor. Her cumartesi yayınlanacak programın yeni sezonuna Antalyalı Mürsel ile Nebraskalı Anna’nın aşkı damga vuracak. İnternette tanışan çiftin aralarındaki kültür farkını ve dil engelini aşması gerekecek. ■ TLC / 14.50
2 Mayıs Kanal D yayın akışı
07.00 Kalbim Ege’de Kaldı
09.45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13.45 Arka Sokaklar
16.00 Çarkıfelek
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Orta Direk Şaban
23.45 Beyaz Show
02.00 M. Fatih Çıklat’la Sahur Vakti
2 Mayıs Star TV yayın akışı
07.30 Hayat Bazen Tatlıdır
10.00 Evde Hareket Zamanı
10.45 Kiralık Aşk
12.00 Tülin Şahin ile Moda
13.00 Medcezir
15.30 Erkenci Kuş
18.45 Ana Haber
20.00 Sinema: Otoban
22.00 Sinema: Otoban
24.00 Aramızda Kalsın
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
2 Mayıs ATV TV yayın akışı
07.30 Haftasonu Haber
10.00 Sinema: Köpek Didi’nin Çiftliği
12.00 Kardeş Payı
15.25 Yerli Dizi: Kuruluş Osman
19.00 Ana Haber
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.30 Sinema: Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
2 Mayıs SHOW TV Yayın Akışı
08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14.00 Sinema: Hasret
16.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Sinema: Buz Depremi
02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
FOX Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Dostumun Dünyası
13.00 Şevkat Yerimdar
15.30 Yaparsın Aşkım
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Sesinde Aşk Var
22.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
teve 2 Yayın Akışı
06.00 Kavak Yelleri
07.45 Çocuklar Duymasın
10.00 Geniş Aile
12.15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
13.00 Çok Gezenti
14.30 Küçük Ağa
17.00 Akasya Durağı
19.45 Kelime Oyunu
21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23.30 Gece Kafası
01.00 Geniş Aile
02.30 Kelime Oyunu
TV8 Yayın Akışı
07.00 Doğduğun Ev Kaderindir
10.00 Sinema
12.15 Sinema
14.15 Sinema
16.30 Survivor Panorama Hafta Sonu
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
CNN TÜRK Yayın Akışı
06.00 Haber
07.00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08.20 Sağlık Kontrolü
09.00 Haber
10.00 Hafta Sonu
11.00 Haber
13.00 Haber
15.00 Haber
16.00 Haber
17.35 Dolaptaki Sürpriz
18.00 5N 1K
19.00 Ana Haber
21.00 CNN TÜRK Masası
01.00 CNN TÜRK Masası
TRT1 Yayın Akışı
08.00 Uğurlugiller
10.30 Perihan Abla
12.10 Gülşen Abi
14.50 Yeditepe İstanbul
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
19.00 Kuşlarla Yolculuk
20.10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.40 Dengi Dengine
23.15 Ramazan Güzeldir