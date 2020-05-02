2 Mayıs 2020 Cumartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Mayıs 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Aşk için rekabet

En sevilen Kemal Sunal filmlerinden ‘Orta Direk Şaban’, bu akşam Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Sıradan bir hayat süren ve kıt kanaat geçinen Şaban, gönlünü Bahar’a kaptırır. Ancak Bahar’ın kalbini kazanabilmek için rakibi Erkan’ı yenmesi gerekmektedir. Erkan, pek çok dalda üstün yeteneklere sahip, başarılı bir sporcudur. ■ Kanal D/ 20.00

Dokunulmazlığı hangi takım kazanacak?

‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, elenme riskinden kurtulacak. Oyundan sonra ada konseyi toplanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımın oyuncuları, adadan gitmesini istedikleri isimleri söyleyecek. ■ TV8 / 20.00

Türk damat adayı Amerika’da

Aşık çiftlerin Amerika’daki 90 günlük evlilik yolculuğunu anlatan ‘Evliliğe 90 Gün’, yeni bölümleri ile ekrana dönüyor. Her cumartesi yayınlanacak programın yeni sezonuna Antalyalı Mürsel ile Nebraskalı Anna’nın aşkı damga vuracak. İnternette tanışan çiftin aralarındaki kültür farkını ve dil engelini aşması gerekecek. ■ TLC / 14.50

2 Mayıs Kanal D yayın akışı

07.00 Kalbim Ege’de Kaldı

09.45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Arka Sokaklar

16.00 Çarkıfelek

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Orta Direk Şaban

23.45 Beyaz Show

02.00 M. Fatih Çıklat’la Sahur Vakti

2 Mayıs Star TV yayın akışı

07.30 Hayat Bazen Tatlıdır

10.00 Evde Hareket Zamanı

10.45 Kiralık Aşk

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Medcezir

15.30 Erkenci Kuş

18.45 Ana Haber

20.00 Sinema: Otoban

22.00 Sinema: Otoban

24.00 Aramızda Kalsın

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

2 Mayıs ATV TV yayın akışı

07.30 Haftasonu Haber

10.00 Sinema: Köpek Didi’nin Çiftliği

12.00 Kardeş Payı

15.25 Yerli Dizi: Kuruluş Osman

19.00 Ana Haber

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.30 Sinema: Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

2 Mayıs SHOW TV Yayın Akışı

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14.00 Sinema: Hasret

16.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Sinema: Buz Depremi

02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti

FOX Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Dostumun Dünyası

13.00 Şevkat Yerimdar

15.30 Yaparsın Aşkım

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Sesinde Aşk Var

22.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

teve 2 Yayın Akışı

06.00 Kavak Yelleri

07.45 Çocuklar Duymasın

10.00 Geniş Aile

12.15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

13.00 Çok Gezenti

14.30 Küçük Ağa

17.00 Akasya Durağı

19.45 Kelime Oyunu

21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23.30 Gece Kafası

01.00 Geniş Aile

02.30 Kelime Oyunu

TV8 Yayın Akışı

07.00 Doğduğun Ev Kaderindir

10.00 Sinema

12.15 Sinema

14.15 Sinema

16.30 Survivor Panorama Hafta Sonu

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

CNN TÜRK Yayın Akışı

06.00 Haber

07.00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08.20 Sağlık Kontrolü

09.00 Haber

10.00 Hafta Sonu

11.00 Haber

13.00 Haber

15.00 Haber

16.00 Haber

17.35 Dolaptaki Sürpriz

18.00 5N 1K

19.00 Ana Haber

21.00 CNN TÜRK Masası

01.00 CNN TÜRK Masası

TRT1 Yayın Akışı

08.00 Uğurlugiller

10.30 Perihan Abla

12.10 Gülşen Abi

14.50 Yeditepe İstanbul

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

19.00 Kuşlarla Yolculuk

20.10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.40 Dengi Dengine

23.15 Ramazan Güzeldir