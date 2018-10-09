Üvey babası, boyu uzun olduğu için evden kovdu!

Aslen Adıyamanlı olup Erzurum’da doğup büyüyen 24 yaşındaki Serap Demir 'in boyu, yaşı ilerledikçe hiç durmadan uzadı. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyu çok uzun olduğu ve hastalığı ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu.

Öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceler hastaneye sığınıp orada uyuyor.

"ÜVEY BABAM EVDEN KOVDU"

Genç kız ailesinin kendisine sahip çıkmadığı ifade ederek, “Dışarıya çıktığım zaman insanlar boyuma gülüyor. Kalabalık yerlere çıkamıyorum, oturamıyorum dışarıda insanlar bana güldükçe psikolojim bozuluyor. Boyum tam olarak 2 metre. Doğuştan bu şekildeyim, yaşım ilerledikçe sürekli boyum uzamaya başladı. Babam cezaevine girince annem başkasıyla evlendi, üvey babam da beni evden kovdu. Bu boyla bana kimse iş vermiyor. Geceleri hastane köşelerinde kalıyorum, hastayım kimse maalesef bana yardım etmiyor” dedi.

Yetkililerden tek isteğinin bir ev olduğunu belirten Demir, “Sadece bir evim olsun içinde rahatça yaşayabileyim, kiramı karşılasınlar yeter. Hastane köşelerinde yaşamaktan sıkıldım. Ailem bana sahip çıkmıyor, gidecek bir yerim yok. Tek istediğim yaşayabileceğim bir evim olsun” diye konuştu.



