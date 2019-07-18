2 milyarlık veri merkezi

Artık petrolü olan değil, datayı doğru işleyen ülkelerin ön planda olduğunu belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Tüm teknoloji şirketlerinin değerinin yüzde 60’ını ABD teknoloji şirketleri, yüzde 30’unu ise Çin ve Kore gibi ülkeleri barındıran Asya teknoloji şirketleri oluşturuyor. Ticaret savaşları artık bu şirketlerin üzerinden yürüyor. Çünkü datanız varsa işler daha kolay” dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ

‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ stratejisiyle son 4 yılda 8 veri merkezi kurduklarını belirten Ataç Tansuğ, “2020 yılına kadar bu alanda 2 milyar liralık yatırıma ulaşmayı hedefliyoruz. Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmalıyız. Bu noktada en yüksek teknolojiyi barındıran veri merkezlerini inşa ediyoruz. Bu faaliyetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz gelirlerin vergisini vererek Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

DİJİTAL İHRACAT

Telekom sektörünün artık sadece ses ve SMS’ten ibaret olmadığını belirten Ataç Tansuğ, şunları söyledi: “Bu stratejimizden yola çıkıp 1000’in üzerinde mühendisimizle bugüne kadar birçok yerli dijital servis geliştirdik. ‘Türkiye’nin uygulamaları’ dediğimiz BiP, Yaani, fizy, lifebox, Dergilik, TV+ ile sadece Türkiye’ye değil, dünyaya hizmet veriyoruz. Dijital servislerimizi 38 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye’den de dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz.”

ANTARTİKA DA BİP’LENDİ

Bugüne kadar toplam uygulama indirme sayısının 200 milyon olduğunu belirten Ataç Tansuğ, “İletişim platformu BiP, Antarktika’da bile kullanılıyor. Bireysel bulut platformu lifebox’ta depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak kapasiteye erişti. Müzik platformu fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı 3 milyara ulaştı. Dergilik’te 211 milyon yayın indirildi. TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi 85 dakika. Arama motoru Yaani’nin indirilme sayısı ise 9 milyona ulaştı” dedi.