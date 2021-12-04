Türkiye 2 milyon değerindeki pırlantayı sahibine verdi... Şok tepki!

2 milyon değerindeki pırlantayı sahibine verdi... Şok tepki!

Türkiye

2 milyon değerindeki pırlantayı sahibine verdi... Şok tepki!

Bursa'da oto galericiliği yapan Rıfat Aybey, yolda bulduğu 2 milyon lira değerindeki pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti. Aybey, gördüğü tepki karşısında ise üzüntüsünü gizleyemedi.

04 Aralık 2021, Cumartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Oto galericiliği yapan Rıfat Aybey, yolda taşları olan bir kolye buldu. Bulduğu kolyenin gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek için mücevherci bir arkadaşına gösterdi. Yapılan incelemenin ardından kolyede 53 adet 7.8 kırat pırlanta olduğu tespit edilerek, değerinin 2 milyon lira olduğu anlaşıldı.

Bulduğu kolyenin servet değerinde olduğunu öğrenen Aybey, kapalıçarşıdaki kuyumculara ve kolyeyi bulduğu yerdeki esnafa numarasını bırakarak, kolye kaybeden birinin kendisine yönlendirilmesini istedi. Birkaç gün sonra kolyenin kendisinin olduğu söyleyen biriyle irtibata geçti. 

Kolyenin onun olduğunu tespit etmek için oyaladı. Sahibinin o kişi olduğunu anlayınca kolyeyi teslim etti. Kolye sahibi ise Aybey'e hiçbir hediye vermediği gibi, kolyeyi geç verdiği için tersledi.

TEŞEKKÜR YERİNE TERSLEDİ

Muhabirlerin telefonla ulaştığı kolyenin sahibi, "Teşekkür mahiyetinde bir hediye verdiniz mi" sorusu üzerine, "Hayır. Niye vereceğiz ki?" diyerek telefonu kapattı. Örnek davranış sergileyen galericiyi esnaf arkadaşları ise tek tek tebrik etti. 

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