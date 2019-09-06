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2 milyon dolarlık Lamborghini'yi 2 yılda paramparça etti

2 milyon dolarlık Lamborghini’nin zerrelerine ayrılmış fotoğrafı tam 2 yıllık çalışma ile oluşturuldu. Eser Fabian Oefner adlı fotoğrafçıya ait.

06 Eylül 2019, Cuma 10:33
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2 milyon dolarlık Lamborghini'yi 2 yılda paramparça etti

İsveçli fotoğrafçı Fabian Oefner’in (35) bir arkadaşı Lamborghini’nin Miura SV model aracını restore ettirecekti. Oefner, o aracın dağılmış halinin fotoğrafını çekmek istiyordu.

Fabrikadaki sökülme aşamasına katıldı. Otomobilin sökülen parçalarını araçtan dağılıyormuş gibi görüntüledi. 2 yıl süren çalışmada 1500 kareyi birleştirdi. Oefner’in her zerresi ayrı yöne sıçrayan Miura SV karesi, adeta fotoğraf sanatının sınırlarını zorladı.

Fotoğraf, 2 milyon dolarlık araçla aynı boyutta.

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