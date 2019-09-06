2 milyon dolarlık Lamborghini'yi 2 yılda paramparça etti

2 milyon dolarlık Lamborghini'yi 2 yılda paramparça etti 2 milyon dolarlık Lamborghini’nin zerrelerine ayrılmış fotoğrafı tam 2 yıllık çalışma ile oluşturuldu. Eser Fabian Oefner adlı fotoğrafçıya ait.