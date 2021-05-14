Ekonomi Destek ödemesi açıklaması! 1100 TL tutarında toplam...

Destek ödemesi açıklaması! 1100 TL tutarında toplam...

Ekonomi

Destek ödemesi açıklaması! 1100 TL tutarında toplam...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, 1.100 lira tutarında toplam 2.2 milyar lira destek verdiklerini açıkladı.

14 Mayıs 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Dün başlayan Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirten Yanık, bu ödemenin salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere, herhangi bir başvuru gerekmeksizin yapıldığını söyledi.

YAŞLI VE ENGELLİ İÇİN

Yaşlı ve engelli aylıklarının da bayram öncesi teslim edildiğini belirten Derya Yanık, “Bu kapsamda ise 1.4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık” dedi.

Ödemenin ihtiyaç sahibi hanelerin banka hesabı ve PTT Kart’ına yatırıldığını söyleyen Yanık, e-Devlet başvurusunda banka hesabı bulunmayan veya PTT Kart kullanmayan kişilere ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını belirtti.

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