2 milyon memura yılda 1600 lira sözleşme ikramiyesi

Toplu sözleşme ikramiyesi 2022 Temmuz’da 428 lira, 2023 Ocak’ta 462 lira ve 2023 Temmuz’da ise 489 lira olacak.

ÜÇ AYDA BİR YATACAK

Bu ikramiyeyi sendika üyesi 2 milyon memur alabilecek. İkramiye, sendikalı memurun maaşında aylık 88 lira artış anlamına geliyor. Peki nasıl? Sendikalı memurdan mevcut durumda maaşa göre 30-45 lira arasında sendika kesintisi yapılıyor. Buna karşılık 3 ayda bir ise memurlara 135 lira (yılda 540 lira) toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. En düşük aylık sendika aidatı baz alındığında 30 lira kesintiye karşılık 45 lira ikramiye ödeniyor.

AİDAT HARİÇ AYLIK NET 88 LİRA

Sendika kesintisinde Ocak 2022’de yüzde 5’lik bir artış olması öngörülüyor. Bir başka deyişle 45 lira olan aidatın 47.25 liraya çıkması bekleniyor. Bu konuda son söz sendikaların. Yeni düzenlemede ise ocak itibarıyla sendikalı memurlar üç ayda bir (ocak, nisan, temmuz ve ekimde) 400 lira ikramiye alacak. Yıllık toplam ikramiye 1.600 liraya çıkacak. Bunun da aylık karşılığı 133 lira. Buna göre; en yüksek 45 lira olan aidata göre sendikalı bir memurun cebine ayda 133-45=88 lira ekstra para girecek.

939 BİN KAMU GÖREVLİSİ ÜYE OLABİLECEK DURUMDA

Toplu sözleşme ikramiyesinin sadece sendika üyesi memurlarına verileceğini belirtelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz 2021 istatistiklerine göre; 2 milyon 658 bin 555 sendika üyesi olabilecek kamu personeli var. Bunların 1 milyon 718 bin 984’ü sendika üyesi. Sendikalaşma oranı yüzde 64.66. Memur-Sen 1 milyon 4 bin 152 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, Türkiye Kamu-Sen’in 430 bin 183, KESK’in 132 bin 225 üyesi bulunuyor. Rakamlardan yola çıkarak 939 bin kamu personelinin daha sendika üyesi olması mümkün. Bakan Vedat Bilgin, toplu sözleşmeden en az yüzde 1 örgütlü sendikaların istifade edeceğini duyurmuştu. Bu uygulamanın sendikalaşmayı artıracağı ifade ediliyor.

YENİ SENDİKALI DA ALABİLİR

Toplu sözleşmenin detayları dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 örgütlü sendika şartı getirildi. Bu ikramiyeyi almak için ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de en son yayımlanan ‘Kamu Görevlileri Sendika Üye Sayıları Hakkında Tebliğ’ esas alınacak. Son tebliğ geçen temmuzda yayımlanmıştı. Yani ödeme tarihinden önce son yayımlanan sendika üyesi memurlar bu ücreti alacaklar.