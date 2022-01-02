Türkiye 2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 36 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

02 Ocak 2022, Pazar 18:01 Son Güncelleme:
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Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

1 Ocak koronavirüs tablosu

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