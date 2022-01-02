Türkiye 2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Türkiye

2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 2 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

02 Ocak 2022, Pazar 18:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 362 bin 836 testte 33 bin 520 vaka tespit edildi. 129 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 161 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 362 bin 836 testte 33 bin 520 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 161 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,73, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,19 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 936 bin 303, 2'nci dozda 51 milyon 638 bin 889 ve 3'üncü dozda 19 milyon 356 bin 996 olmak üzere toplam 132 milyon 215 bin 15 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA UYARDI: 60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın yüzde 87,2'si vakaların yüzde 16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka" dedi.

ANKARA (DHA)

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