Türkiye 2 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında 4 öğretmen açığa alındı

2 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında 4 öğretmen açığa alındı

Türkiye

2 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında 4 öğretmen açığa alındı

Batman'da öğrenciler ve tekstil işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanmasıyla iki kardeş hayatını kaybetmişti. 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 2'si müdür 4 öğretmen açığa alındı.

12 Mart 2021, Cuma 16:09 Son Güncelleme:
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Kaza, çarşamba günü sabah sabah saatlerinde Gürgenli Köyü mevkisinde meydana geldi. Öğrencilerini taşıyan Eşref Yavuz, 72 BC 774 plakalı ve 14 kişi kapasiteli servis minibüsüne iddiaya göre, bölgede çalışan tekstil işçilerini de aldı. Yavuz'un yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, öğrenci Yasemin ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Eşref Yavuz, tutuklandı.

Kazaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler Sason ilçesinde inceleme başlattı. Müfettişler, yaptıkları incelemede kazada ihmalleri bulunduğu tespit edilen Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayten Türk, Sason İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Özmen ve okul müdür yardımcıları Ahmet Kaplan ile Murat Kahraman açığa alındı.

DHA

 

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