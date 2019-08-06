2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kilimli ilçesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Samet Ö.(27) idaresindeki 67 FB 124 plakalı otomobil, kavşakta Murat Y. (46) idaresindeki 78 AAE 892 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK DE YARALANDI

Kazada otomobillerde bulunan Şaban Y.(45), Ali Ö.(1), Samet Ö.(27) ve Murat Y. (46) yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA