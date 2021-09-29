2 saatlik işlemle şikayetler geriliyor (Ameliyatla KOAH tedavisi)

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Yalçın Karakoca anlattı:

Balon yönteminin hastalara katkısı nedir? Bu yöntem kronik bronşit ve akciğer kanseri riski taşıyan tüm sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Tıkalı bronşlar, dışı örgü kılıfla kaplı bir balonla kazınıyor. Böylece bronşun çapında belirgin genişleme sağlanıyor, hastanın balgam üretmesi önleniyor. Bronşların açılmasıyla nefes darlığı da tedavi ediliyor. Tıkalı yüzlerce bronşa aynı işlem uygulanıyor.

Tedavi ne kadar sürüyor? Genellikle 1-2 saatte tamamlanıyor. Tedavi sonunda KOAH düzeyi çok ağırsa ağıra; KOAH düzeyi ağırsa ortaya; KOAH düzeyi orta ise hafife iniyor. Çok ağır KOAH’a 2 seans tedavi uygulanırsa orta KOAH’a inebilir. Tabii burada bahsettiğimiz KOAH kronik bronşitli hastalar.

İşlemden sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?









Hastalar tedaviden sonra çoğunlukla bir üst seviyeye çıktıklarında kendilerinden beklenen performansa ulaşır. Bronşlar açıldığı için ilaçların fayda göstermediği dönemden ilaçların faydalı olduğu döneme geçerler. Bu nedenle ilaçlarını daha düzenli kullanmaları gerekir.









Operasyondan sonra şikayetler tekrarlar mı?









Hastalığın evresine göre hastalarda çeşitli şikayetler görülebilir ama solunum fonksiyonları 1 litrenin üzerine çıktığında riskli sınırdan çıkmış olurlar. Yapılan evrelemede hastaların üst evrede kaldıkları ve solunum parametrelerinde kötüye gidiş olmadığı 7 yıllık takipler sonunda tespit edildi.









Bu yöntemi ne kadar süredir uyguluyorsunuz?









İlk hastamıza 2010 yılında yoğun bakım ünitesinde uygulandım. Yıllık takiplerine gelen hastamız 7 yıldır oksijen ihtiyacı duymuyor. Bu yöntemi 200 üzerinde hastaya uyguladık. Başarı yüzde 95’in üzerinde.









Başka hastalıklarda da kullanılıyor mu?









Patenti bana ait olan bu yöntemi 10 yıl önce akciğer kanserinde bronş tıkanıklığını tedavi etmek için geliştirdim. Bu yöntem prostat ameliyatlarından sonra gelişen idrar yolu daralmalarında, yemek borusunda kimyasal yanıklardan sonra meydana gelen darlıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Ayrıca ağır astımlı hastalarda da bronş tıkanıklığının tedavisini sağlıyor.









HER HASTA GRUBUNA FAYDALI

Çok ağır KOAH:

Bu gruptaki hastanın solunum kapasitesi yüzde 20’lere düşmüştür. Sürekli oksijene bağımlıdır. Hareket imkanı kısıtlanmıştır. ‘Balon Yöntemi’ ile hastanın yoğun bakımda tedavi ihtiyacı kalmaz. Hasta sık atak geçirmez. Hastanede tedavi ihtiyacı nadirdir. Yaşam kalitesi çok artar. Yaşam süresi uzar.









Ağır KOAH:

Solunum fonksiyonu yüzde 40’lardadır. Hasta sık hastaneye başvurur. Özellikle kış aylarında akut (ani) ataklar nedeniyle hastaneye yatırılır. Akut ataklar sırasında oksijene ihtiyaç duyar, yardımcı solunum cihazları kullanır. Yaşam kalitesi ileri derecede bozulmuştur. Hasta sürekli nefes açıcı kullanmasına rağmen tedaviden fayda görmediğini söyler. Efor kapasitesi düşmüştür. Hasta sadece düz yolda yürüyebilir. Merdiven çıkamaz, hızlı hareket edemez. Bu gruptaki hastanın tedaviden sonra solunum değerleri artar. Hastaneye yatırılarak tedaviye gereksinim duymaz. Oksijen ihtiyacı ortadan kalkar. Yardımcı solunum cihazı kullanılması gereksiz hale gelir. Normal yaşantılarını rahatlıkla sürdürebilir. Yaşam kalitesi artar.









Orta KOAH:

Bu gruptaki hasta öksürük, balgam ve nefer darlığı nedeniyle sürekli ilaç kullanır. Sigara kullanmaya devam edenler çoğunluktadır. Solunum fonksiyonları yüzde 60’ın altındadır. Özellikle kış aylarında şikayetleri artar ve doktora başvurur. Sigarayı bırakır ve tedavi olursa yaşam kalitesi ve solunum kapasitesi artar.

KANSER ÖNCÜSÜ HÜCRELER KÖKÜNDEN KOPARILIYOR

KOAH balon bronkoplasti tedavisi yaptığım hastaların bronşlarından çıkan atıkların tamamını patolojik incelemeye gönderdik. Sonuçlar, hastaların çoğunda metaplaziye uğramış hücreler şeklinde rapor edildi. Bu şu anlama geliyor: Akciğer kanserine dönüşecek hücreler (metaplaziye uğramış hücreler) bağlı olduğu kökten kopartılıp atılıyor. Yani ‘akciğer kanseri uzun yıllar sigara içmiş hastalarda engellenebilir bir sağlık sorunudur’ hipotezini kurabiliriz. Bu hipotezi kurmak dahi çok heyecan vericidir, ispat etmek ise nobel demektir. Bunun için zamana ihtiyacımız var.









YARIN: Amfizem hastaları için solunum ameliyatları

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