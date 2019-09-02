2. sınıf ihtiyaç listesi
2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılına girmeye sayılı günler kala 2. Sınıf ihtiyaç listesi velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. 2. Sınıf ihtiyaç listesinde sizlere öğrencilerin çantasında mutlaka bulunması gereken malzemeleri bir bir sıraladık. 2. Sınıf ihtiyaç listesinde neler olduğunu merak edenler haberimizin detaylarını inceleyebilirler. İşte 2. Sınıf ihtiyaç listesi…
2. sınıf ihtiyaç listesi öğrencilerin ve velilerin son günlerde en çok merak ettiği konulardan birisi haline geldi. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına eksiksiz bir şekilde başlamaları için bu ihtiyaçları şimdiden gidermek oldukça önemli. 2. Sınıf ihtiyaç listesinde neler olduğunu henüz bilmiyorsanız işte sizler için araştırdığımız bilgiler.
2. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ
3 renk kurşun kalem
12li kuru boya
12li sulu boya
12li pastel boya
Ucu küt makas
Cetvel takımı
Yapıştırıcı
Şeffaf bant
El işi kağıdı
2 top A4 kağıdı
1 adet 30lu sunum dosyası
50 adet şeffaf poşet dosya
Seviyeye uygun Türkçe sözlük (Türk Dil Kurumu)
Seviyeye uygun İmla Kılavuzu (Türk Dil Kurumu)
Kitaplarını kaplayabilmeleri için kap
KİŞİSEL MALZEMELER
2 adet ıslak mendil
2 adet kuru mendil
Beslenme çantası
Suluk
Beslenme çantası örtüsü