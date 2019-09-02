2. sınıf ihtiyaç listesi öğrencilerin ve velilerin son günlerde en çok merak ettiği konulardan birisi haline geldi. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına eksiksiz bir şekilde başlamaları için bu ihtiyaçları şimdiden gidermek oldukça önemli. 2. Sınıf ihtiyaç listesinde neler olduğunu henüz bilmiyorsanız işte sizler için araştırdığımız bilgiler.

2. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ

3 renk kurşun kalem

12li kuru boya

12li sulu boya

12li pastel boya

Ucu küt makas

Cetvel takımı

Yapıştırıcı

Şeffaf bant

El işi kağıdı

2 top A4 kağıdı

1 adet 30lu sunum dosyası

50 adet şeffaf poşet dosya

Seviyeye uygun Türkçe sözlük (Türk Dil Kurumu)

Seviyeye uygun İmla Kılavuzu (Türk Dil Kurumu)

Kitaplarını kaplayabilmeleri için kap

KİŞİSEL MALZEMELER

2 adet ıslak mendil

2 adet kuru mendil

Beslenme çantası

Suluk

Beslenme çantası örtüsü