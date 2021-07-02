2 Temmuz gününde altın fiyatları yaşadığı dalgalanma nedeniyle yakından takip ediliyor. Son dönemlerde yatırımcısına kazandırmayan altın piyasası, dün günü değer kaybıyla kapattı ancak sabah saatlerinde yeniden yükselmeye başladı. Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da en çok merak edilen altın türlerinden oldu. Peki, 2 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı’da gram ve çeyrek altının fiyatı…

2 TEMMUZ 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne değer artışıyla başlayan gram altın sabah saatlerinde 496,14 TL’den alınıp, 496,20 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

2 Temmuz Cuma sabahında yüzde 0,24 oranında değer kazanan çeyrek altın 803,00 TL’den alınıp, 819,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 0,24 oranındaki yükselişin ardından yarım altının alış fiyatı 1.607,00 TL, satış fiyatı ise 1.638,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın da 2 Temmuz Cuma sabahında yönünü yukarı çevirdi. Yüzde 0,75 oranındaki yükselişin ardından tam altının alış fiyatı 3.163,19 TL, satış fiyatı ise 3.227,36 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını haftanın iş gününde değer kazanmaya başladı. Yüzde 0,94 oranında yükselen cumhuriyet altını 2 Temmuz Cuma sabahında 3.286,00 TL’den alınıp, 3.336,00 TL’den satılıyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Bir önceki günü değer kaybıyla kapatan 14 ayar altın, bugün 3.336,00 TL’den alınıp, 326,30 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın haftanın son gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Yüzde 0,76 oranında değer kazanan 18 ayar altının alış fiyatı 360,80 TL, satış fiyatı ise 361,35 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?