2 Temmuz Perşembe TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
2 Temmuz Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 2 Temmuz 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
02 Temmuz 2020, Perşembe 09:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Temmuz 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Uzaydan Gelen Fırtına
Eşi benzeri görülmemiş doğal felaketler dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol altına almak ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturulur. Fakat bir şeyler ters gider ve koruması için yapılan sistem, dünyaya saldırmaya başlar. Bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.
TRT1 20.00: Şampiyon
Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Karaca ve Emir Özyakışır’ın rol aldığı ‘Şampiyon’da: Suna, Fırat’ın evlenme teklifini kabul eder. Ancak bir şartı vardır; Fırat boksu bırakacaktır. Selvi’yi başka bir erkekle konuşurken gören Zafer, hayal kırıklığına uğrar. Suna ve Fırat’ın evlilik kararını öğrenen Tansel, deliye döner.
ATV 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sağ Salim 2
22:00 Gençliğim Eyvah
KANAL D 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
22:15 Suçlu
STAR TV 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
23:15 İşler Güçler
FOX TV 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
13:30 Bay Yanlış
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Bizim Hikaye
22:45 Bay Yanlış
TRT 1 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:05 Sağlıklı Mutfak
07:05 Aslan Ailem
10:15 Tozkoparan
11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:00 Elimi Bırakma
16:15 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
TV8 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
Show TV 2 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Fırtınanın İçinde
21:45 Herkese Karşı
23:45 Fırtınanın İçinde
Kanal 7 2 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:20 Elif
09:30 Mihrali
10:50 Allı Turnam
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Muhabbet Kapısı
a2 2 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın