Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Temmuz 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Uzaydan Gelen Fırtına

Eşi benzeri görülmemiş doğal felaketler dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol altına almak ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturulur. Fakat bir şeyler ters gider ve koruması için yapılan sistem, dünyaya saldırmaya başlar. Bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.

TRT1 20.00: Şampiyon

Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Karaca ve Emir Özyakışır’ın rol aldığı ‘Şampiyon’da: Suna, Fırat’ın evlenme teklifini kabul eder. Ancak bir şartı vardır; Fırat boksu bırakacaktır. Selvi’yi başka bir erkekle konuşurken gören Zafer, hayal kırıklığına uğrar. Suna ve Fırat’ın evlilik kararını öğrenen Tansel, deliye döner.

ATV 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sağ Salim 2

22:00 Gençliğim Eyvah





KANAL D 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

22:15 Suçlu





STAR TV 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

23:15 İşler Güçler





FOX TV 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Şevkat Yerimdar

13:30 Bay Yanlış

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Bizim Hikaye

22:45 Bay Yanlış





TRT 1 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:05 Sağlıklı Mutfak

07:05 Aslan Ailem

10:15 Tozkoparan

11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:00 Elimi Bırakma

16:15 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri





TV8 2 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir





Show TV 2 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Fırtınanın İçinde

21:45 Herkese Karşı

23:45 Fırtınanın İçinde





Kanal 7 2 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:20 Elif

09:30 Mihrali

10:50 Allı Turnam

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Muhabbet Kapısı





a2 2 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın







