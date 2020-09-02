Türkiye 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Türkiye

2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu duyurdu.

02 Eylül 2020, Çarşamba 18:22 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları neticesinde, 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütüne 2014 ve 2016 yılında katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146’a yükseldi” ifadelerine yer verildi.

ANKARA (İHA)


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